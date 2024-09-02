Российские бойцы на рубежах ЛНР в августе уничтожили более 42 тысяч солдат ВСУ и иностранных наёмников

Бывший Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие за минувшую неделю отбили 39 попыток противника контратаковать на рубежах Луганской Народной Республики, уничтожив почти 12 тыс.
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