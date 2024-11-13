Прокуратура восстановила права детей на алименты в Камчатском крае

На Камчатке после вмешательства прокуратуры удалось восстановить права детей на получение алиментов. Обращение к региональной прокуратуре поступило от местной жительницы, которая пожаловалась на бездействие судебных приставов.
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