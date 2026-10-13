Насиловал жертву черенком от лопаты: Всплыли шокирующие подробности дела мигранта, убившего женщину в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела 53-летнего уроженца Таджикистана, обвиняемого в жестоком убийстве женщины.
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Такие чудовищные случаи вынуждают наше общество стихийно противодействовать всем мигрантам. Всем. Независимо от их поведения и отношения к нашему миропорядку. Сейчас вышел фильм «Гражданин-мститель», в котором затронута именно такая ситуация, где по ряду причин система либо бездействует, либо недостаточно чётко действуют УК, полиция и суды. Что приводит к появлению «мстителя», творящего «правосудие» в стиле «око за око, зуб за зуб». И это очень опасно, так как это может привести к стихийным массовым расправам над мигрантами. Я не встаю на защиту «понаехавших» — нет. Я и многие желаем контроля над политикой миграции либо её полного прекращения. За последние десять лет Россию наполнило такое количество мигрантов, что они вполне могут создать своё государство внутри России, что они и делают. С этим надо бороться по-настоящему, а не в телестудиях, и чем раньше, тем лучше будет для страны.