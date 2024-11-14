В Петербурге устранили дефект на трубопроводе на проспекте Большевиков

К работам привлекали пять аварийно-ремонтных бригад Специалисты «Теплосети» устранили дефект на трубопроводе на проспекте Большевиков в короткие сроки, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
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