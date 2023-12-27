В Екатеринбурге побит рекорд 2002 года по уровню выпадения снега

В Екатеринбурге обновился рекорд выпадения снежных осадков с 2002 года. В этом сезоне рекорд был превышен в два раза и приблизился к отметке в 20 миллиметров, став вызовом для городских служб и жителей, пишет ФедералПресс.
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