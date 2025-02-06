Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенка кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости

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Комментарии
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Алексей Патрикеев
Хватит тяфкать на СКА! Клуб не занимается управлением арены, за безопасность на объекте отвечает местное отделение УВД.
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14 час.
сергей озеров
Гавкнул грозно патрикеев от имени то ли СКА,то ли УВД города Санкт-Петербург.
Ответить
14 час.
КУАТ
В минифутболе сейчас что происходит?
Ответить
12 час.
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