Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенка кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости

1. «Реал» вырвал победу над «Леганесом» (3:2) в 1/4 финала Кубка Испании – победный гол на 93-й минуте забил воспитанник клуба Гонсало Гарсия Торрес.
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