Белоруссия намерена создать отечественный электродвигатель для легковых автомобилей, который, как утверждается, сможет конкурировать с зарубежными аналогами.
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