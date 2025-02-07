Весной и летом: россиянам предложили два новых выходных

Объявить нерабочими парламентарий предлагает православные праздники - Пасху и Троицу. "Это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями", - приводит агентство слова депутата.
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