Прошла экскурсия у пожарных

Экскурсии школьников в пожарные части стали традицией. Встречаясь с огнеборцами, дети имеют возможность не только посмотреть пожарную технику и их быт, но и получить навыки безопасного поведения, из первых уст узнать, чем опасен огонь и о правилах безопасного обращения с ним.