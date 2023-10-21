Очередной 12-й пакет: Запретят экспорт в Россию иголок, гвоздей, кнопок и вязальных спиц. Конец нашей экономике

ВА

Виктор Александров

Правильно сделали товарищи! Обратите внимание: 12-й пакет антироссийских санкций! Уже всё применили, а ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания забыли! А ещё - на радиаторы центрального отопления с неэлектрическим (дровами) нагревом! Вот это и добьёт вязальную промышленность России! Как вы все не понимаете! Ведь Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению» промышленных мощностей РФ! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.