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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Очередной 12-й пакет: Запретят экспорт в Россию иголок, гвоздей, кнопок и вязальных спиц. Конец нашей экономике

Очередной 12-й пакет: Запретят экспорт в Россию иголок, гвоздей, кнопок и вязальных спиц. Конец нашей экономике

Вы думаете, я шучу? Да ничего подобного! Они на полном серьёзе считают, что мы тут сидим при лучине и целыми днями вяжем шерстяные носки, иногда подшивая вконец изорвавшуюся одежду.

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Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Правильно сделали товарищи! Обратите внимание: 12-й пакет антироссийских санкций! Уже всё применили, а ввести запрет на экспорт в Россию гвоздей, кнопок, игл для шитья и спиц для вязания забыли! А ещё - на радиаторы центрального отопления с неэлектрическим (дровами) нагревом! Вот это и добьёт вязальную промышленность России! Как вы все не понимаете! Ведь Вильнюс на десятках страниц подробно расписал рекомендации по «разрушению» промышленных мощностей РФ! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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5 час.
Л В
Э-э-э, погодите!!  Дайте пачечку иголок купить!...
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5 час.
Александр Свитайло
Офигеть! Как же мы теперь, что дальше делать будем????
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4 час.

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