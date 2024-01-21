Полная конфискация? На выходе закон о наказании "предателей"

АМАРАНТ "И звания тоже отберем!" Дума готовит вилы. Теперь нетвойнистов прижмут по полной. Список впечатляет! И это заберем Приветствую вас, друзья! Спешу поделиться радостной и скажу больше - долгожданной новостью.
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