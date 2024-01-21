Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 644 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Арзамасцев
    Что делать с диас...
  • Виктория Виктория
    Ну, я лично за ЕР не голосовала никогда, а это, именно, они предлагают. Поэтому повторяю: сами выбирали на самих себя...Вирусы из чемодан...
  • Владимир Черноморский
    Диаспора, это террорестическая организация, которая поддерживает и защищает зверей из инородные племен захвативгих Ро...Что делать с диас...

Полная конфискация? На выходе закон о наказании "предателей"

Полная конфискация? На выходе закон о наказании "предателей"

АМАРАНТ "И звания тоже отберем!" Дума готовит вилы. Теперь нетвойнистов прижмут по полной. Список впечатляет! И это заберем Приветствую вас, друзья! Спешу поделиться радостной и скажу больше - долгожданной новостью.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай николай
Единаросы не дадут , себе по рукам бить
Ответить
3 час.
Владимир Нелюбин
А вот и проверим..и сделаем вывод..кто в России подлецы..
Ответить
3 час.
ЗК
Захар Князев
Нет веры им, предавши раз, предаст и в другой раз, Россиюшку - матушку надо очищать от грязи пока есть повод!!!
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх