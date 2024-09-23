Байден забыл про микрофон и выдал правду об отношении США к Китаю AlexCoderБайден забыл про микрофон и выдал правду об отношении США к Китаю AlexCoder Лидер обвинил китайцев в провокациях Во время выступления на саммите Quad в Делавэре американский президент Джо Байден забыл про включенный микрофон и рассказал, как в действительности США относятся к Китаю.