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Русская весна

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ВСУшники массово сдаются в плен, — Макгрегор

ВСУшники массово сдаются в плен, — Макгрегор

Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в большом количестве из-за тяжелого положения на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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