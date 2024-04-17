ВСУшники массово сдаются в плен, — Макгрегор

Солдаты Вооруженных сил Украины сдаются в плен в большом количестве из-за тяжелого положения на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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