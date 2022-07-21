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Телескоп James Webb нашел самую древнюю галактику

Телескоп James Webb нашел самую древнюю галактику

Долгое время пальму первенства удерживал телескоп Hubble. В 2016 году он открыл галактику GN-z11, которая находится на расстоянии свыше 13,4 миллиарда световых лет и появилась немногим более 400 миллионов лет спустя после рождения нашей Вселенной.

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