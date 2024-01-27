«Вегас» добился победы над «Рейнджерс», Маршессо сделал хет-трик с передач Барбашева

Действующий чемпион НХЛ «Вегас» обыграл «Рейнджерс» в Нью-Йорке – 5:2. Канадский нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо забросил три шайбы с передач одного и того же партнера – российского хоккеиста Ивана Барбашева.
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