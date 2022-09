The Sims 4 становится бесплатной, дилогия Judgment выходит в Steam, разработчики показывают три игры по Yakuza, раскрывается геймплей за обеих героинь Bayonetta 3, объявляется дата релиза Deathverse: Let It Die, журналисты делятся впечатлениями от PlayStation VR2.