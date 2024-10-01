Пятнадцать млн рублей похитила у клиентов сотрудница банка в Коченево

Историю про доверие и корысть рассказали сотрудники прокуратуры в Новосибирске. Жительница Коченевского района решила поправить свое материальное положение за счет добрых людей и преуспела на этом поприще.
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