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Аргументы и Факты

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Число погибших при наводнении в Непале превысило 1 тысячу человек

Число погибших при наводнении в Непале превысило 1 тысячу человек

В полиции Непала сообщили об увеличении числа жертв наводнения до более чем 1 тысячи человек.«Всего погибших - 1 010», - уточнили в ведомстве.

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