Суд ЕС рекомендовал отменить санкционные ограничения против "Мегафона"

Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди рекомендовал отменить санкции против российского оператора «Мегафон».
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