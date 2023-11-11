КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.

✨ Обменные гастроли нашего театра и Калужского ТЮЗа стали праздником для обеих сторон!В рамках гастролей коллективу театра в лице директора Винель Вероники Александровны было вручено благодарственное письмо министра культуры и туризма Калужской области Павла Суслова, подчеркивающее большой вклад в культурное развитие наших стран и народов.