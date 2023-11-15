Ключевые сигналы Путина: политологи об интригах президентской кампании

В декабре ожидается ряд событий, во время которых Путин может дать важные политические сигналы, касающиеся президентской предвыборной кампании, отмечают политологи, авторы стрима ВЧК Алексей Чеснаков и Михаил Карягин.
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