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Что приготовить на поминальный обед, если он выпадает на Великий пост?

Что приготовить на поминальный обед, если он выпадает на Великий пост?

Священник Николай Конюхов рассказал, какой должна быть поминальная трапеза. Отвечает клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, иерей Николай Конюхов:— Все зависит от того, кто придет на поминальную трапезу.

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