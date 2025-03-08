Что приготовить на поминальный обед, если он выпадает на Великий пост?

Священник Николай Конюхов рассказал, какой должна быть поминальная трапеза. Отвечает клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, иерей Николай Конюхов:— Все зависит от того, кто придет на поминальную трапезу.
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