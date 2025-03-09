Лайфхак, который поможет отмыть старую желтую крышку и сидение унитаза без «химии»

Каждая хозяйка знает, что уборка в ванной комнате — не самая приятная часть в заботах о доме. Однако, даже если мы моем унитаз регулярно, крышка и сиденье со временем могут начать желтеть и терять свою привлекательность.
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