Либертарианец «взял» Аргентину: России с новым президентом далёкой страны будет сложно, но не безнадёжно

19 ноября Аргентина избрала новым президентом оппозиционера-либертарианца Хавьера Милея. Как сообщает Reuters, он набрал около 56% голосов против чуть более 44% у его соперника, министра экономики Серхио Массы.
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