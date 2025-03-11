Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Непонятно, зачем нам это перемирие.Марков: Россия со...
  • Samarium
    Конечно из Москвы... Ведь все определяет победитель, а победитель это Россия.Захарова призвала...
  • Татьяна Климова
    Ни о чем! Опять договорняк!Дугин рассказал, ...

Скабеева отреагировала на атаку дронов ВСУ, опубликовав отрывок из Le Monde

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на массированную атаку украинских дронов по Москве. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот материала французской газеты Le Monde, в котором говорилось об атаке дронов на российскую столицу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх