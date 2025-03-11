Скабеева отреагировала на атаку дронов ВСУ, опубликовав отрывок из Le Monde

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на массированную атаку украинских дронов по Москве. В своем Telegram-канале она опубликовала скриншот материала французской газеты Le Monde, в котором говорилось об атаке дронов на российскую столицу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии