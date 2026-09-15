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Царьград

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Директор школы №514 в Петербурге получил срок за хищение 322 тысяч

Директор школы №514 в Петербурге получил срок за хищение 322 тысяч

Калининский районный суд огласил приговор бывшему руководителю школы № 514 с проспекта Непокоренных. Его признали виновным в хищении бюджетных средств, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

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