Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе — Пентагон

Коррупция на Украине остается одной из самых высоких в Европе, говорится в докладе в Конгрессу США генинспектора Пентагона Роберта Сторча.
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