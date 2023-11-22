На паузе. Юристы подсказали, что делать, если трудно гасить кредит

Каждый заемщик по кредиту рискует оказаться в списке недобросовестных плательщиков. Случилась тяжелая болезнь, сократили на работе, развод с супругом, который оставил без денег — все это может загнать в долговую яму.
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