Сбербанк планирует запустить депозит с учетом исламского банкинга

Сбербанк запустит депозит с учетом особенностей исламских традиций финансирования, об этом 18 мая на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев.
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