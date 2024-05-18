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Сбербанк планирует запустить депозит с учетом исламского банкинга

Сбербанк планирует запустить депозит с учетом исламского банкинга

Сбербанк запустит депозит с учетом особенностей исламских традиций  финансирования, об этом 18 мая на полях форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил РИА Новости старший вице-президент банка Олег Ганеев.

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