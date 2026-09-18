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«Восточный ветер» Эр-Рияда

«Восточный ветер» Эр-Рияда

Разгоревшийся с новой силой Йеменский конфликт преподносит все новые и новые сюрпризы. Одним из таковых стал первый задокументированный случай применения Саудовской Аравией баллистической ракеты малой дальности DF-15A (Dongfeng, «Восточный ветер»).

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