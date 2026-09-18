«Восточный ветер» Эр-Рияда

Разгоревшийся с новой силой Йеменский конфликт преподносит все новые и новые сюрпризы. Одним из таковых стал первый задокументированный случай применения Саудовской Аравией баллистической ракеты малой дальности DF-15A (Dongfeng, «Восточный ветер»).