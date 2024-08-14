В поселке Ливадия Приморского края участковый уполномоченный полиции из Уссурийска спас тонувших в море отца и сына

«Находясь в отпуске в поселке городского типа Ливадия, расположенном на юге Приморского края, в заливе Восток, участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по городу Уссурийску Роман Черный спас тонувших в море отца и его 10-летнего сына.