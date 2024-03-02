Праздник Овсянницы 3 марта: традиции, приметы и покаяние Елена Галицкая3 марта православная церковь отмечает праздник апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона, также известный как Овсянница или Птичий праздник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии