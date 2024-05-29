Telegram внедряет функцию проверки фактов. Ее нашли в исходном коде

В исходном коде Telegram нашли функцию «Fact Check»В исходном коде бета-версии Telegram для Android была обнаружена функция «Fact Check», предназначенная для проверки фактов, — Telegram планирует сотрудничать с агентствами, занимающимися верификацией информации, чтобы добавлять пояснения к сообщениям.