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Telegram внедряет функцию проверки фактов. Ее нашли в исходном коде

Telegram внедряет функцию проверки фактов. Ее нашли в исходном коде

В исходном коде Telegram нашли функцию «Fact Check»В исходном коде бета-версии Telegram для Android была обнаружена функция «Fact Check», предназначенная для проверки фактов, — Telegram планирует сотрудничать с агентствами, занимающимися верификацией информации, чтобы добавлять пояснения к сообщениям.

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