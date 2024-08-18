Безопасность глаз: почему нельзя смотреть на сварку

Наверняка каждый из нас слышал о том, что нельзя смотреть на сварку. Тогда у многих людей возникает вопрос: почему? Действительно ли это вредно для глаз или дело совершенно в ином? Давайте сегодня в этом и разберёмся.
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