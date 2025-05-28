БРИКС сэкономит $30 млрд в год на новой платежной системе

Страны БРИКС и Глобального Юга ищут выход из кризиса финансовых механизмов. Эксперты, включая Илью Иванинского и Алексея Лабецкого, предлагают модернизацию платежных систем, что принесет ежегодную экономию до 30 миллиардов долларов.
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