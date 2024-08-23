Фабрегас собирает итальянские «Химки» на озере Комо 😎 Серхи Роберто в ближайшее время пополнит ряды «старичков» в составе новичка Серии А ⏳ Кто следующий? 😁 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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Фабрегас собирает итальянские «Химки» на озере Комо 😎 Серхи Роберто в ближайшее время пополнит ряды «старичков» в составе новичка Серии А ⏳ Кто следующий? 😁 ⚽️ @ftbl11 * Пост из ТГ.
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