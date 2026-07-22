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Царьград

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Терапевт Волкова назвала безопасное количество арбуза для здоровья

Терапевт Волкова назвала безопасное количество арбуза для здоровья

Красногорская больница рекомендует: взрослым безопасно съедать до 500 граммов арбуза в день, детям – не более 300 граммов.

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