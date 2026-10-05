Страна и люди
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Страна и люди

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Коммунист - всегда русофоб

На  Перемогах  справедливо указывают, что "Коммунисты - новые навальнисты". и пишут, что "вчера в Москве КПРФ провела акцию памяти защитников Белого Дома, убитых в октябре 1993 года либералами-ельцинистами.

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Алексей Тан

""То есть, КПРФ и Яблоко сегодня выступили единым антигосударственным фронтом, раскачивая ситуацию в воюющей стране, прям как большевики и либералы в 1917, спровоцировавшие Гражданскую войну и революцию в тылу воюющей страны. Коммунист - всегда русофоб!"" ========================= Ничего удивительного ЗДЕСЬ нет!... В 1996-ом году... Ходорковский (У которого руки по локоть, в крови Русского народа)... СПОНСИРОВАЛ деньги, на предвыборную кампанию, тех же коммунистов КПРФ... тов. Зюганова,... ДА! мимикрировать и языком болтать (врать, обещать)... они горазды, так же как и ЕВРЕЕ-большевики (комми).