Матч всех звёзд МЛБЛ пройдёт во Дворце спорта «Труд» в Иркутске 23 марта

23 марта во Дворце спорта «Труд» в Иркутске состоится знаковое событие в истории российского баскетбола – Матч всех звёзд Межрегиональной любительской баскетбольной лиги (МЛБЛ), сообщает издание «Глагол38».
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