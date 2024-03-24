ОРЗ и ОРВИ: чем на самом деле отличаются эти болезни

Обе эти группы заболеваний в просторечии принято называть «простудой». У них и симптоматика зачастую очень схожая: болит и першит горло, часто присутствует сухой либо мокрый кашель, нос заложен, температура тела повышается, человек чувствует вялость, упадок сил.
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