ОРЗ и ОРВИ: чем на самом деле отличаются эти болезни

Обе эти группы заболеваний в просторечии принято называть «простудой». У них и симптоматика зачастую очень схожая: болит и першит горло, часто присутствует сухой либо мокрый кашель, нос заложен, температура тела повышается, человек чувствует вялость, упадок сил.