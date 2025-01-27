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22 момента, которые выведут из себя даже самых терпеливых людей

22 момента, которые выведут из себя даже самых терпеливых людей

У каждого человека есть свой запас терпения. Кто-то сходит с ума при виде немытой чашки или книги, стоящей не на своем месте, а кто-то совершенно спокойно реагирует на безумные детские выходки или пустые претензии от начальства.

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