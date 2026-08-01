Город уже в руинах: мигранты разграбили испанскую Сеуту – полиция и войска не справляются с потоком нелегалов

Десятки тысяч мигрантов устроили хаос в испанском анклаве в Марокко. Два дня назад тысячи молодых марокканцев, преодолев морские пограничные рубежи, ворвались на улицы Сеуты — небольшого испанского анклава на марокканском побережье.
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