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Спички - не игрушка

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Город уже в руинах: мигранты разграбили испанскую Сеуту – полиция и войска не справляются с потоком нелегалов

Город уже в руинах: мигранты разграбили испанскую Сеуту – полиция и войска не справляются с потоком нелегалов

  Десятки тысяч мигрантов устроили хаос в испанском анклаве в Марокко. Два дня назад тысячи молодых марокканцев, преодолев морские пограничные рубежи, ворвались на улицы Сеуты — небольшого испанского анклава на марокканском побережье.

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Комментарии
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Lora Некрасова
Это Трамп мстит Испании за непослушание, за то, что отказались помогать США в его агрессии на Иран.
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1 м.
Наталия
Точно, это не стихийная акция, а запланированная и  подготовленная  военная операция. Может это чему-нибудь научит Европу, а, заодно, и Россию?
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1 м.
СБ
Сергей Бунцов
Сама Испания принимает странные законы- нельзя депортировать подростков, приплывших по морю и.т.п.- безумная толерантность, поэтому марокканцы наглеют.
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1 м.