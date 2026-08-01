Город уже в руинах: мигранты разграбили испанскую Сеуту – полиция и войска не справляются с потоком нелегалов

Lora Некрасова Это Трамп мстит Испании за непослушание, за то, что отказались помогать США в его агрессии на Иран.

Наталия Точно, это не стихийная акция, а запланированная и подготовленная военная операция. Может это чему-нибудь научит Европу, а, заодно, и Россию?