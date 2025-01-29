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Трамп парализовал структуру, выдававшую гранты США по всему миру – идет проверка ее деятельности

Трамп парализовал структуру, выдававшую гранты США по всему миру – идет проверка ее деятельности

Reuters пишет, что администрация Дональда Трампа отправила в административный отпуск около 60 старших сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) – правительственной структуры, ответственной за распределение грантов по всему миру.

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