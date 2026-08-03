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Татар-информ

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«Его не обманешь – он знает проблемы изнутри»

«Его не обманешь – он знает проблемы изнутри»

Сегодня руководителю агентства «Татмедиа» Айдару Салимгараеву исполняется 55 лет. «Татар-информ» решил поздравить его небольшим текстом от себя и от коллег по цеху – не в качестве лести (юбиляр это категорически не приветствует), а потому, той степень его влияния на медиаотрасль Татарстана трудно переоценить.

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