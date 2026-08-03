«Его не обманешь – он знает проблемы изнутри»

Сегодня руководителю агентства «Татмедиа» Айдару Салимгараеву исполняется 55 лет. «Татар-информ» решил поздравить его небольшим текстом от себя и от коллег по цеху – не в качестве лести (юбиляр это категорически не приветствует), а потому, той степень его влияния на медиаотрасль Татарстана трудно переоценить.