Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нерасселенного ветхого жилья в ХМАО

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным возбудить уголовное дело по обращению жителей поселка Федоровский (Сургутский район), которых до сих пор не переселили из ветхих многоквартирных домов.
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