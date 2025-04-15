Уиткофф: Путин на переговорах предложил работать над долгосрочным миром

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил, что лидер России Владимир Путин во время личной встречи в Санкт-Петербурге предложил американской стороне работать над обеспечением «долгосрочного мира».
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