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Роман Костомаров опубликовал фото с дочерью

Роман Костомаров опубликовал фото с дочерью

Фигурист Роман Костомаров в последнее время часто радует поклонников своими новыми фотографиями. Фото: из открытых источников В этот раз в своем Telegram-канале спортсмен разместил фото с дочерью Анастасией.

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