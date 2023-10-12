Роман Костомаров опубликовал фото с дочерью

Фигурист Роман Костомаров в последнее время часто радует поклонников своими новыми фотографиями. Фото: из открытых источников В этот раз в своем Telegram-канале спортсмен разместил фото с дочерью Анастасией.
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