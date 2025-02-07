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Царьград

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411 млн рублей на помощь переехавшим из Украины и Донбасса в Россию

411 млн рублей на помощь переехавшим из Украины и Донбасса в Россию

Правительство России выделило 411,93 млн рублей для поддержки переехавших из Украины и Донбасса. Выплата в 10 тыс.

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