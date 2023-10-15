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Закон, порядок, государство

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В Ставропольском крае приступили к переводу военной техники ЮВО на зимний режим эксплуатации

В Ставропольском крае приступили к переводу военной техники ЮВО на зимний режим эксплуатации

Личному составу были доведены требования руководящих документов, показан порядок выполнения операций по переводу основных образцов ВВСТ на зимний период эксплуатации, продемонстрирована работа специализированных постов, которые будут оказывать помощь подразделениям.

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