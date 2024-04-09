В Вологодской области полицейские приняли участие в межведомственно мероприятии по пресечению незаконной игорной деятельности

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Вологодской области совместно с представителями регионального Управления ФСБ и СУ СК при силовой поддержке сотрудников Росгвардии провели мероприятие по пресечению деятельности нелегальных игорных заведений на территории г.